【東方日報世界視線】供烏戰機再激化　休戰只會難上難

澤連斯基不辭勞苦往日本出席G7峰會，終於爭取到拜登「開金口」，答應提供F16戰機，並承諾培訓烏克蘭機師。雖然日期及數量未確定，但歐洲北約國會組織一個由荷蘭及英國領導推動提供戰機的聯盟。

不過，歐盟政軍及傳媒界正探究F16如今在俄烏戰爭可以起到甚麼作用？無疑北約這次加碼是一個政治姿態，以「支持烏克蘭到底」回應俄羅斯成功攻佔巴赫木特。

德國國際及安全事務協會研究員就指出，拜登沒有承諾美國供應F16，而是讓歐洲北約盟友提供，目前它們約有200架可考慮應用，但要美國接受才可提供。土耳其及希臘肯定亦有F16，卻因互相敵對守衞而不會提供。況且，美國機師駕駛F16基本受訓要一年，即使加快訓練烏飛行員，最快也要明年初才完成，效果不會理想。除了拜登政府不會容許F16襲擊俄本土，它在戰場上也要防空體系的配合，而面對俄的S300及S400防空導彈亦有極大風險，需要實際估量。

俄政府的反應非常強烈，克里姆林宮發言人佩斯科夫就警告北約政府會面對非常嚴重的後果，歐盟政治及傳媒界都承認，北約成員國與立場更趨強硬的俄羅斯的衝突只會升級及延長。

此外，烏克蘭應用F16也有一些問題要克服，首先是當前沒有適合的機場給F16升降，開戰初俄軍已經全力摧毀烏的軍用機場，使如今如F16需要長跑道的飛機無法升降，俄亦警告如果它們在近烏克蘭的國外如波蘭或羅馬尼亞的機場升降，它們會是俄軍打擊的目標。另一個難題是F16每執行一次任務後，需要200小時維修保養，這些人員也要培訓及駐紮，亦有被攻擊的危險。

目前看來最輕鬆的是德國及法國，因為它們沒有F16，不需輸烏得罪俄，它們頂多要幫忙維修。但他們的政軍人物強調，提供戰機先要清楚可達到甚麼策略目標，如今它既遠水不能救近火幫助反攻，長遠也不能扭轉形勢，只會拖延戰爭，這是北約正確及合理的目標嗎？依照德國前總理施密特的忠告：一個小時的戰爭要100小時和談來化解。如今北約只刻意延續戰爭，真的毫無誠意啟動可能更艱難的和談？到底是要甚麼時機啟動和談？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻