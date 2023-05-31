美嚴查對華出口許可申請　阻中國軍事現代化

美國參議院銀行委員會周三（31日）將舉行聽證會，美國商務部和財政部官員提交的書面證詞顯示，華府嚴查對華出口，去年有四分之一的出口許可申請被拒絕或發還，以阻止有助北京軍事現代化的產品輸出到中國。

商務部負責出口管理的助理部長肯德勒（Thea Rozman Kendler）指出，華府於2022年審視了5,064宗對華出口或再出口許可申請，約26%的申請被拒或原案發還。商務部辨識能讓對手佔優的敏感美國技術，發展政策和策略來保護它們，並審視由出口商提交的許可申請。負責出口執行事務的商務部助理部長阿克斯羅德（Matthew S. Axelrod）則指，近700個中國實體被列入美國出口管制實體清單，其中逾200個是拜登政府上台後列入，華府動用行政、執法和法規管制手段，處理半導體、船用發動機，以及衞星和火箭原型的技術轉移，目標是抗衡中國軍事現代化、侵犯人權和其他違反美國國家安全及利益的活動。

財政部的證詞表示，華府仍在考慮是否限制美國對外投資敏感技術，目的是避免美國的投資支持和推進相關國家軍事或情報能力技術，這可能會破壞美國國家安全並使美國人處於危險之中。