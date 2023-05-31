勞動黨八大提出開發軍事偵察衞星　至今兩年零五個月

北韓勞動黨第八次代表大會提出開發軍事偵察衞星，至今歷時2年5個月，期間曾3度試驗技術。衞星周三（31日）首次發射宣告失敗，以下是北韓軍事偵察衞星發展摘要：

【2021年】

●1月5日至12日：北韓勞動黨召開第八次代表大會提出五年計劃，重點開發軍事偵察衞星。

【2022年】

●2月27日：北韓發射運載火箭，進行開發軍事偵察衞星重要試驗。

●3月5日：北韓再發射運載火箭，進行開發軍事偵察衞星第二次重要試驗，確認衞星的數據傳輸、接收系統、控制指令系統，以及各種地面控制系統運作可靠。

●3月10日：北韓領袖金正恩視察國家宇宙開發局，宣布5年內大量部署偵察衞星。

●12月18日：北韓進行開發軍事偵察衞星最終階段重要測試，發射搭載衞星的運載火箭，評估衞星攝影、資料傳輸系統和地面管制系統能力。

【2023年】

●4月18日：金正恩宣布軍事偵察衞星完成製作，指示如期發射。

●5月16日：金正恩現場指導軍事偵察衞星發射準備，批准未來行動計劃。

●5月29日：北韓公布將於5月31日至6月11日期間擇機發射人造衞星。

●5月30日：北韓證實即將發射的是該國首枚軍事偵察衞星。

●5月31日：北韓清晨從西海衞星發射場發射搭載軍事衞星的運載火箭，火箭二級發動機故障導致任務失敗。