美媒：中印近幾周互逐記者　幾乎斷絕媒體接觸

中國和印度自2020年發生邊境衝突以來，關係持續惡化。美媒《華爾街日報》周三（31日）引述消息指，中印近幾周互相驅逐對方的記者，幾乎斷絕雙方的媒體接觸。報道指，驅逐記者事件加劇中印緊張關係，減少這兩個擁核鄰國之間的交流和可預見性。

消息人士透露，印度本月拒絕為在該國的最後兩名中國官方媒體記者續簽簽證，他們分別來自新華社和央視，在簽證到期後已離開印度。知情人士指出，目前印度已沒中國官媒記者，可能是至少自1980年代以來首次。今年年初印度媒體仍有4名記者駐華，惟消息人士指《印度教徒報》和印度廣播公司的記者在中國境外旅行時被禁返華，至今未獲簽證，而《印度斯坦時報》一名記者本月獲告知其記者證已被吊銷。

印度外交部發言人不評論個別記者的簽證問題，上月已說明中國記者仍在印度工作，印度政府希望中國允許印度記者在當地工作。中國外交部發言人毛寧上月曾表示，暫停《印度教徒報》和印度廣播公司記者的簽證是適當反制措施，維護中方媒體的正當權益。有專家認為，如有更多中國記者駐印，將有助消除兩國鴻溝，進而可能會減少敵意。