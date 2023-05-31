韓專家料朝火箭引擎用新燃料　測試不足欠可靠

北韓周三（31日）發射軍事偵察衞星失敗，承認運載火箭上新型引擎系統啟動異常。南韓專家估計，北韓火箭使用白頭山運載火箭引擎的改良版，但北韓調整火箭液體燃料成分後燃燒測試不足，導致可靠性缺乏保證。

按照預定情況，千里馬1型火箭在黃海上空進行一級分離後，火箭將飛越南韓白翎島以西海域，抵達預定位置。此時二級火箭引擎需立即點火，調整火箭朝向和高度，再把搭載偵察衞星的三級火箭推至大氣層以上。但周三發射中，二級火箭引擎未正常點火，導致火箭失去動力落入海中。

北韓模仿舊式蘇聯製RD250型引擎，開發出白頭山運載火箭引擎。南韓專家推測，千里馬1型火箭的一級火箭使用雙燃燒室白頭山引擎、二級火箭使用單燃燒室白頭山引擎、三級火箭使用小型液體引擎。北韓過往使用劇毒的化學物質紅硝酸作為液體燃料氧化劑，它具有高度腐蝕性，一旦注入火箭必須在一周內發射。

北韓在發射衞星失敗後承認，火箭液體燃料特性不穩定。南韓航空大學教授張永根估計，千里馬1型運載火箭使用燃料曾調整成分比例，火箭推力也應較過往發射洲際彈道導彈更強，才足以把搭載的偵察衞星送入太空軌道。