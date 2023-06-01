指敵對勢力無履行協議　正規軍宣布暫停參加停火談判

蘇丹自4月15日爆發的內亂至今仍未平息，據估算至少已造成866人死亡、3721人受傷，另有近140萬人逃離家園。衝突雙方在短期停火協議生效期間爆發衝突之後，周三（5月31日）蘇丹正規軍發言人宣布，暫停參加與敵對的快速支援部隊的停火談判。

正規軍發聲明說，總指揮部決定暫停正在進行的停火談判，是因為快速支援部隊持續違反停火協議，未能履行協議的任何條款。不過，正規軍消息人士稱，暫停談判並不意味正規軍退出談判。而有目擊者表示，周三早晨正規軍與快速支援部隊在喀土穆州的恩圖曼發生衝突，正規軍關閉了連接首都喀土穆和恩圖曼的大橋，空中有戰鬥機盤旋。

蘇丹衝突雙方於5月20日在沙特阿拉伯的吉達市簽署協議，同意實行短期停火，並就人道主義行動作出安排，停火於當地時間5月22日晚生效，期限7天。根據該協議，雙方應確保其指揮和控制下的所有部隊全面遵守協議，保證平民在全國各地行動自由，避免任何違反國際人權法律的行為，亦同意為人道援助物資的運送和分發提供便利。至本周一（5月29日），雙方同意將停火協議延長5天，但當日雙方就在喀土穆爆發了激烈衝突。