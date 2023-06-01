傳彭斯下周三生日當天　將宣布參選總統　

多個傳媒周三（5月31日）引述知情人士消息報道，美國共和黨籍的前副總統彭斯將會在下周三（6月7日）宣布參加2024年的總統選舉，與前總統特朗普競逐共和黨總統候選人提名。

當天是彭斯的64歲生日，報道指他將透過發布短片，以及在艾奧瓦州首府得梅因發表演說，正式公布參選。作為堅定的社會保守派，彭斯在任職副總統期間一直支持特朗普，但特朗普在2020年的總統選舉中失利後企圖推翻選舉結果，彭斯拒從，兩人漸行漸遠。彭斯今年3月受訪時曾譴責特朗普，指2021年1月6日發生的國會暴動是個恥辱，歷史將追究特朗普的責任；彭斯又指特朗普在當天的言行鹵莽，使彭斯自己及其家人，以及國會山莊的每個人陷入危險之中。

一個民意調查顯示，彭斯在共和黨的支持率只有4%，遠不及於特朗普53%的巨大優勢。下周二（6月6日）及周三亦有另外兩名共和黨人會宣布角逐白宮寶座，分別是前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）及現任北達科他州州長伯古姆（Doug Burgum）。