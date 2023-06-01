報道指有錄音顯示　特朗普承認卸任總統後保留機密文件

美國司法部目前對前總統特朗普不當處理機密文件的刑事調查仍在進行中，而美國傳媒周三（5月31日）報道，聯邦檢察官獲得一份特朗普的錄音，他在當中承認了自己在卸任總統後，保留了一份國防部的機密文件，內容涉及對一場可能對伊朗發動的攻擊。特朗普透過發言人稱有關報道是對他的政治逼害。

報道引述多位消息人士，指有關錄音錄下了2021年7月，特朗普在新澤西州一個高爾夫俱樂部與兩一名記者及一名傳記作家的會面，當時兩人正在撰寫特朗普前幕僚長梅多斯的自傳，在場的還包括特朗普僱用的助手。消息人士稱，這些與會者都沒有安全許可，不可接觸機密訊息。而錄音內容顯示，特朗普當時知道自己在卸任後保留了機密資料，亦表示自己願意分享這些資料，同時他也意識到，自己在卸任後解封文件的能力有限。消息人士指，有關錄音可能成為調查特朗普涉嫌不當處理機密文件的證據。

特朗普的發言人發言聲明，稱這次「洩密」是一場「激進黨派」作出的政治逼害，目的是「加劇緊張狀態，並繼續媒體對特朗普總統及其支持者的騷擾」；聲明又指，司法部繼續干預總統選舉是可恥的，「這種毫無根據的調查應該終止，停止將美國納稅人的金錢浪費在民主黨的政治目標上」。