泰警破加密貨幣騙案拘一對中國男女　涉額100億泰銖

泰國警方、反洗錢委員會辦事處及移民局等多個部門周三（5月31日）聯合執行清查加密貨幣罪犯行動，搜查曼谷多處。其中，一對居住在曼谷豪宅區的中國男女涉嫌加密貨幣詐騙案被捕，涉案金額估計高達100億泰銖（約22.5億港元）。案件受害人多達逾20萬人，除了泰國本地人，也有來自美國和英國等地。

泰國網絡犯罪調查局早前接獲投訴稱，有不法分子利用虛假身份接近受害人，誘騙對方前往虛假平台進行加密貨幣及各種資產交易投資。有泰國受害人稱，於案中共損失3,500萬泰銖（約787萬港元）。

警方周三的搜查目標有20多處，包括多幢在曼谷巴威的豪宅別墅。被捕的31歲中國男子和25歲中國女子是夫婦或情侶關係，無業，警員於現場查獲超過1,500萬泰銖（約338萬港元）現金、價值逾6,000萬泰銖（約1,350萬港元）房產地契、位於曼谷市中心商業區素坤逸的4套約值1.28億泰銖（約2,880萬港元）的豪華公寓房契。此外，現場又查獲一批潮物收藏品、iPhone手機、平板和手提電腦，以及多個名牌手袋等物品。