福布斯：TikTok將內容創作者敏感財務資料存放中國

美國《福布斯》雜誌近日報道，中國短片分享平台抖音國際版TikTok，將包括美國和歐洲等全球大量內容創作者最為敏感的財務資料存放在中國的伺服器，有別於行政總裁周受資3月在美國國會聽證會上所宣稱，美國用戶資料一向存放在維珍尼亞州和新加坡的說法。

該份周二（5月30日）刊登的報道引述TikTok多個不同部門的紀錄指出，過往幾年有數以千計的TikTok創作者和公司用戶，包括美國和歐洲的一些網絡紅人，向TikTok提供社會安全碼、稅務識別碼等財務資料，以便收取按流量計算的收入；TikTok運用母公司字節跳動的工具和資料庫處理支付事宜，並將上述的個人財務資料儲存放在位於中國的伺服器，當地員工亦可取用。

報道指，TikTok和字節跳動都沒有回應有多少員工可接觸到創作者的財務資料，也沒有回答這些員工所在的位置，和是否有人在未經授權下取得這些資料。兩間公司也沒有回答有關 TikTok用戶的支付數據在中國存儲了多久，以及它們目前是否仍然儲存在中國的問題。TikTok發言人僅在一份聲明中表示，對周受資在聽證會上證詞的準確性充滿信心，字節跳動暫未有置評。