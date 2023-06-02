台美簽署21世紀貿易倡議首批協定　陸斥違反一個中國原則

美國及台灣代表周四（1日）在華盛頓的美國在台協會總部，正式簽署台美21世紀貿易倡議首批協定。倡議共有12項議題，首批簽署的協定包括貿易便捷化、中小企業、反貪污、良好法規，以及服務業國內規章5項；另外7項議題，包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法，即將會展開談判。

台灣總統蔡英文對協定的簽署表示肯定，期待未來台美能建立更緊密夥伴關係，為台灣的經濟與產業爭取更多機會。行政院經貿談判辦公室表示，協定為台美經貿打下堅實法律基礎，未來極有機會發展為更廣泛的自由貿易協定，有助台灣參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

中國大陸外交部發言人毛寧指，美方與台灣簽署貿易協議的行徑，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，也違背美方自己作出、只與台灣保持非官方關係的承諾；美方應當停止任何形式的美台官方往來，不得與台灣商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不得借經貿名義向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號；民進黨當局打著經貿合作的幌子，搞「倚美謀獨」，注定是竹籃打水一場空。