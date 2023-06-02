會否逮捕普京　南非未有決定

金磚五國領袖峰會訂於8月22至24日在南非約翰內斯堡召開，南非外長潘多爾（Naledi Pandor）周四（1日）在德班出席金磚外長會議前被記者問到，遭國際刑事法院（ICC）通緝的俄羅斯總統普京一旦到南非出席峰會的話會否被捕。潘多爾回應指，南非政府仍在研究關於此事的法律選項，若有決定總統拉馬福薩將作最後公布，而該國目前已經向所有金磚國家元首發出邀請。

南非今年1月邀請普京出席會議，到3月時，國際刑事法院指控普京在俄羅斯佔領烏克蘭領土後，把當地兒童強迫遷往他處，涉嫌犯下戰爭罪，因此對他發出拘捕令。莫斯科則否認觸犯戰爭罪，並且表示其不受國際刑事法院管轄，因為俄羅斯並非成員國。克里姆林宮發言人佩斯科夫周二（5月30日）曾表示俄羅斯將以適當代表與會，但未直接回答普京是否將親自出席南非峰會的問題。

英媒早前引述南非一名匿名高層官員報道，其中一個考慮方案，是邀請金磚五國上屆的輪任主席國中國接手主辦峰會；但俄羅斯副外長里亞布科夫稱，更換主辦地點的報道是假消息。