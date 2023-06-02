美促安理會討論朝射偵察衞星　韓制裁朝黑客組織

北韓周三（5月31日）發射首枚軍事偵察衞星失敗，但揚言會再次發射，不日將正確進入軌道，美國要求聯合國安理會周五（6月2日）就此開會討論。南韓外交部周五表示，政府將竊取南韓尖端技術並參與北韓衞星研發的北韓偵察總局旗下黑客間諜組織「Kimsuky」，列入對朝單邊制裁名單。

南韓的最新制裁距離北韓試射軍事偵察衞星僅兩天，也是南韓政府警告北韓將為試射付出相應代價後採取首個制裁措施。南韓外交部表示，政府將自主識別到的Kimsuky虛擬貨幣錢包地址作為識別訊息，一併列入制裁名單；並偕南韓國家情報院、警察廳與美方聯合發布安全建議書，呼籲各方關注該黑客組織的可疑活動。韓媒指，該組織長期攻擊南韓公共機構、虛擬貨幣帳戶、外交和安全領域網站，竊取武器、人造衞星、宇宙等尖端技術和資料。

美國政府譴責北韓試射軍事偵察衞星，稱其利用彈道導彈技術，違反多項安理會決議，並危及區內局勢穩定。美國駐聯合國使團發言人埃文斯（Nate Evans）表示，美方已聯合阿爾巴尼亞、厄瓜多爾、法國、日本、馬耳他和英國，要求安理會就此舉行公開會議。

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