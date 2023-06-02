陸重申不放棄對台動武　與新加坡設熱線加強互信

中國大陸國務委員兼國防部長李尚福周四（1日）與新加坡國防部長黃永宏，在新加坡舉行會談。大陸國防發言人譚克非在媒體會上表示，會上兩人就兩國兩軍關係、地區安全形勢和共同關心的問題交換了意見。李尚福強調，陸方決不允許民進黨當局「挾洋謀獨」、外部勢力「以台制華」，決不承諾放棄使用武力。

譚克非指出，兩人會談是一次坦誠、深入、富有成效的戰略溝通。雙方一致認為，兩軍應繼續保持良好合作態勢，加強高層戰略溝通，推進雙邊務實合作，強化多邊交流協作，推動兩國防務關係不斷邁上新台階。李尚福重申陸方在台灣問題上的堅定立場，指台灣問題是大陸核心利益中的核心，陸方堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，決不承諾放棄使用武力。陸方堅決捍衞國家主權和領土完整。

會談後，兩國防長見證簽署中新國防部關於建立直通保密電話熱線的諒解備忘錄。新加坡國防部新聞稿稱，該熱線供兩國國防高官開展高級別交流，對加強互諒互信非常重要。新聞稿又強調，雙方在國防領域保持和發展雙邊關係的重要性。透過雙邊和多邊演習、高層互訪、專業交流、港口停靠、互相參與課程和研討會互動，兩國國防部保持定期交流互動。

針對李尚福日前拒絕與美國防長奧斯汀在新加坡會面，新加坡國立大學政治學系學者莊嘉穎認為，沒有正式的雙邊會談不意味兩國不會有接觸。他相信，兩國會在全體會議期間互相指摘，但在分組討論期間仍有可能進行非正式對話。