日擬助新興市場　減依賴中俄礦物零部件

日本政府周四（1日）召開經協基礎設施戰略會議，討論日企擴大出口舉措。會上針對「全球南方」新興市場及發展中國家使用的蓄電池及太陽能面板，決定幫助他們的重要礦物和零部件供應避免依賴中國、俄羅斯等特定國家。

上月21日在廣島閉幕的七大工業國集團（G7）首腦會議，同意年內新設框架，加強面向新興市場及發展中國家的可再生能源相關產品供應鏈。日本政府修訂了海外拓展戰略，提出氫和氨的活用，並將加速支援製造基地及運輸網等基礎設施建設。當局2020年敲定的戰略中設定目標，2025年將日企獲得的基礎設施訂單額增至34萬億日圓（約1.92萬億港元），2020年則有24.4萬億日圓（約1.38萬億港元）。

會上鑑於俄羅斯繼續入侵烏克蘭，連續兩年全面刪除關於對俄經濟合作的表述。刪除的對俄支援是在2016年5月日俄首腦會談上，日本時任首相安倍晉三提出的經濟合作計劃，包括引進可再生能源、建設港灣、醫療等8個項目。與會的官房長官松野博一表示，為助烏克蘭復興經濟，希望通過官民攜手貢獻當地基礎設施。