美國擬向日本進口TNT炸藥　製炮彈援助烏克蘭

烏克蘭宣布即將反攻後，美國加快運送武器和彈藥，並試圖拉攏更多盟友加入對烏軍援行列。英國傳媒周五（2日）引述兩名知情人士報道，美國尋求從日本進口TNT炸藥，用於為烏克蘭生產155毫米炮彈。

根據現時日本出口規則，企業無法向海外出口致命武器。惟匿名人士向英媒透露，在全球彈藥短缺情況下，美國找到了從日本購買炸藥的方法。相對於純軍事用途產品，日本對軍民兩用產品的出口管制較寬鬆。另一位消息人士稱，美國國防部長奧斯汀本周訪日時，獲悉日方允許工業用TNT炸藥出口，因它並非純軍事用途產品。消息人士續指，美國希望把一家日本企業列入TNT炸藥供應鏈內，要求對方把炸藥出口往美國陸軍的彈藥廠內，然後組裝炮彈。日本工業火藥協會網站上列出22家炸藥製造商名稱，只有廣島一家軍工企業生產工業用TNT炸藥。公司表示，沒有收到來自美國政府或軍方的諮詢，並拒絕透露是否有客戶或潛在買家透過中介購買炸藥。

日本經濟產業省回應指，將根據常規出口規則評估不受軍事限制的產品，包括考慮買家的意圖及相關產品是否會影響國際安全。日本防衞省採購技術與後勤局，則拒絕發表評論。美國國務院表示，華盛頓正與盟友和夥伴合作，向烏克蘭提供所需自衞援助，且日本在支援烏克蘭防務上展現出領導力。