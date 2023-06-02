李輝：俄烏沒關起和談大門　應停向戰場輸武器

中國政府歐亞事務特別代表李輝大使上月15至26日前赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯訪問，就政治解決烏克蘭危機與各方溝通。他周五（2日）舉行吹風會，表示只要有利於緩和烏克蘭危機局勢、推動談判的事，中方都願意去做。

在吹風會上，李輝向駐華使節介紹日前就政治解決烏克蘭危機訪問上述5國和歐盟總部的情況。他提到，訪問期間與有關國家領導人和外交等部門負責人溝通交流，各方均積極評價中方勸和促談努力。當前烏克蘭危機形勢仍充滿不確定性，戰爭升級風險依然高起，目前看各方坐下來談判和談出成果，可能還面臨很多困難，但重要的是要有人出面，推動凝聚各方共識。中方認為只要和平有一線希望，就應積極作出努力。

李輝又提到，各方對危機外溢風險高度關注，特別是對核安全、人道主義問題，亦十分擔憂糧食安全等問題。中方深切感受到，烏克蘭危機最終只能通過對話談判解決，各方都支持政治解決危機，俄方表示從不反對和談，烏方也表示珍視和渴望和平，雙方並沒關起和談大門。中方認為如真想讓戰爭停下來，挽救生命，實現和平，就應停止向戰場輸送武器，否則只會不斷推高緊張局勢螺旋式上升的這個風險。