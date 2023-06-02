網媒堅持文章立場　內政部警告或採取進一步行動

網媒《亞洲前哨報》（Asia Sentinel）上周三（5月24日）發表一篇文章，被新加坡內政部指其含不實內容，要求更正。該報周一（5月29日）發文稱堅持原有立場。內政部周五（6月2日）指該報並未按照規定方式更正，警告或採取進一步行動。

該報上周三發表題為《新加坡殺雞儆猴》（Singapore kills a Chicken to Scare the Monkeys）的文章。內政部上周五（5月26日）發文指文中有3處不實信息，分別為指《日經亞洲》曾刊登一篇評論新加坡執法不力的文章，結果被新加坡政府威脅禁止在新加坡運作；指律師拉維被吊銷律師資格5年，只因他批評新加坡政府；指新加坡總理李顯龍的弟弟李顯揚和妻子林學芬被迫離開新加坡，因他們與李顯龍作對。

內政部說，根據防止網絡假信息和網絡操縱法令（POFMA），若在新加坡傳播假信息，且在符合公眾利益的情況下，當局可針對虛假事實陳述發出更正指示，因此向《亞洲前哨報》發出指示，要求對方在與虛假信息原文特定距離內刊登事實，讓新加坡用戶可以閱讀兩種版本並得出自己的結論。

然而《亞洲前哨報》周一刊登的更正指示中稱，其「不受新加坡政府要求或威脅的約束」，也未將更正指示放在原文頁面和網站首頁的最上方。該報又批評，POFMA是用來對付新聞界、政治人物、新加坡的異見者，以及任何敢於發表反對意見的人。