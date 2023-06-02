愛潑斯坦自殺案紀錄曝光　獄警人手短缺疏忽

美國已故「元首級淫媒」愛潑斯坦獄中上吊身亡謎團重重，美聯社周四（1日）根據資訊自由法曝光聯邦監獄管理局4,000多頁文件，愛潑斯坦死前曾對監獄環境感到失望，而獄警人手短缺和疏忽導致未能發現和阻止愛潑斯坦輕生。

文件顯示，66歲的愛潑斯坦2019年7月6日抵達大都會懲戒中心，他患有睡眠窒息症、便秘、高血壓、下背痛和早期糖尿病，曾接受衣原體治療。法官同月18日拒絕愛潑斯坦保釋，他4天後嘗試上吊自殺不果，接受自殺監視和精神病觀察。愛潑斯坦抱怨監獄噪音和缺乏睡眠，他曾因坐廁故障而更換囚室。監獄官員指愛潑斯坦一時情緒激動，一時又坐在床邊陷入沉思。

愛潑斯坦在獄中曾寫信聯絡性侵美國奧運體操隊女選手的前隊醫納薩爾（Larry Nassar），但信件被退回。愛潑斯坦曾嘗試適應監獄環境，包括報名參加猶太教餐會，希望到戶外鍛煉，並在死前兩天購買收音機和耳機。在他死前一天，其獄友出席聽證會後未有返回囚室。愛潑斯坦同日知會監獄員工自己要致電母親，但其母已去世15年。到8月10日愛潑斯坦上吊自殺，獄警未按規定巡視，疑似上網購物和睡覺。

參與愛潑斯坦刑事案件的檢察官在電郵批評，聯邦監獄管理局在愛潑斯坦死後關鍵時刻缺乏資訊，令人難以置信。監獄管理局高級官員向機構主管提出質疑，認為有記者收買監獄員工導致愛潑斯坦之死曝光。一份監獄內部備忘錄認為，監獄人員配置水平嚴重下降，不當或缺乏培訓、跟進和監督。愛潑斯坦的律師溫伯格（Martin Weinberg）周四形容事件很遺憾和悲慘。