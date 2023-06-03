法政府籲別把露宿者問題　跟巴黎奧運扯上關係

就法國巴黎2024奧運有建議把露宿者遷移出大巴黎地區，法國體育部長烏代亞-卡斯特拉警告，不要讓奧運成為人們對社會問題憤怒和不滿的代罪羔羊。

近日有輿論批評奧運門票昂貴，以及有建議把露宿者遷出巴黎來讓運動迷和遊客可入住廉價酒店。烏代亞-卡斯特拉周三在電視台上呼籲不要把兩者混肴，她承認有緊急收容問題，但強調不是奧運的錯。她指把露宿者遷出大巴黎區的計劃今年4月開始，否認與奧運有關，至今有20萬個緊急收容位置，是自2017年新高紀錄，而且大部分集中在大巴黎區。

上月5日房屋部長克萊恩在國會演説時，把奧運與首都露宿者緊急收容所扯上關係。他指通常為露宿者和政治庇護申請人提供房間的廉價酒店，有意在9月欖球世界盃和明年7月奧運時期以溢價出租，多達5,000個緊急臨時床位會流失。

上月傳媒報道政府自3月中起要求法國所有地區官方設立緊急收容所，讓巴黎及周邊郊區空出酒店房間供應。西北部布列顛布吕兹市長薩爾蒙反對在其1.8萬人口的市鎮興建新收容中心。皮埃爾神父基金會大巴黎區主管孔斯唐坦質疑這是否長遠解決方法。

駐法國記者呂靜儀報道