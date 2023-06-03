【東方日報世界視線】埃爾多安勝選　維持親俄反美

面對西方傳媒大力批評指控土耳其政府先前修憲加大總統的權力，更收緊對傳媒的控制，埃爾多安在總統選舉第二輪投票中仍以超過52%得票率，多出對手230萬票勝選。西方一些媒體選前估計土耳其會變天，雖然埃爾多安的支持度比上屆大選遜色，但他穩穩控制土耳其政府20年，還是有驚無險當選。

土耳其國內有6,000多萬、海外有300多萬合資格選民，埃爾多安選勝是得到不少少數伊斯蘭保守黨派的支持。更令人意外的是，海外選民投票中，在德國主要是土耳其外勞未歸化的人民，有近150萬是合資格選民，其中一半有投票，竟有67%支持埃氏，令德國傳媒及公眾非常訝異，為何在德國這個高度自由富裕的國家中工作及生活的土耳其人，居然有三分之二會支持貧困、高通脹、政治鬥爭激烈及強權的埃爾多安政府？

專家的解釋是，這些選民當中主要持傳統宗教信仰及堅強民族主義立場，也特別信服埃爾多安一直宣傳的國民尊嚴及反西方打壓。更有專家指出，這反映德國人歧視及無法融和在地的土耳其民族，使他們更嚮往土耳其傳統的政治力量。

此外，一些熟悉土耳其政治、經濟及社會的分析家表示，埃爾多安權力仍然得到過半數選民支持，是因為相比起2002年之前，土耳其的確經歷了高度現代化及社會更趨富足。即使今年2月土耳其大地震，西方媒體報道不乏抹黑土國政府救災不力，但地震區的選民仍然支持埃氏，因為他在競選中答應會全力一年內重建房屋，令選民非常鼓舞。有西方媒體批評他是在開無法兌現的空頭支票！但如果真的無法實現，這只會影響明年初的全國地區大選。

土耳其政府當前要處理高通脹問題，需要西方及中國資金發展。去年10月土國通脹率最高達85%，今年慢慢回落至50%左右。而土耳其能源匱乏，故此政府與俄羅斯保持良好關係，利用平價俄國油氣轉賣到歐洲牟利，以維持經濟發展。由於土政府與俄經濟合作，亦因為北約特別是美國在敍利亞支持土耳其分離勢力庫爾德工人黨，加上美國曾於2016年策動土耳其軍方政變失敗，故北約成員國土耳其及其人民都反美，以及不會支持北約抗俄。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻