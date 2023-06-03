美參聯會主席：援烏坦克戰機　屬長期戰略一環

美國參謀長聯席會議主席米利周四（1日）表示，向烏克蘭提供M1阿布拉姆斯主戰坦克、F16戰機屬於長期戰略一部分，並非用於烏軍即將到來的反攻。他指上述武器從長遠來看，對烏克蘭驅逐俄羅斯，收復失地至關重要。

米利在法國出席諾曼第登陸79周年紀念活動，指M1坦克可把俄軍逐出烏克蘭領土；F16將成為長期安全計劃一部分，防範未來攻擊。他表示，每個人都認識到烏克蘭需要一支現代化空軍，但需要可觀金錢、時間及精力才能建立。米利認為，西方國家援助的防空系統有效連貫，逼使俄羅斯空軍遠離烏克蘭領空，無法取得制空權。隨着烏克蘭關鍵地區的防空系統建立，現時改為以西方戰機支援烏克蘭空軍。美國和荷蘭、英國等盟友，正詳細規劃F16訓練班規模、教授飛行戰術類型和訓練地點等。

米利回顧二戰歷史，指出部分大型裝甲戰在烏克蘭地區爆發，坦克對防守及攻擊同樣重要；升級的現代坦克、配套訓練及嫻熟運用能力，將是烏克蘭成功基礎。此外，匈牙利總理歐爾班預料，烏克蘭發動反攻將會血流成河。他指攻方的傷亡將是守方3倍，必須盡一切努力讓雙方停火及和談。