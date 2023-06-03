盧卡申科：俄白應9年前出兵　解決烏克蘭危機

白羅斯總統盧卡申科周四（1日）表示，烏克蘭衝突始於數年前，白羅斯與俄羅斯唯一錯誤是致力以外交手段解決問題，而不是於2014至15年採取軍事行動。

盧卡申科在首都明斯克，出席獨聯體國家安全和情報機關領導人理事會會議。他稱：「我完全認同俄羅斯總統普京的說法，我們沒有發動戰爭，烏克蘭衝突甚至在2014年前已出現。」他認為，即使俄羅斯沒有在一年前對烏克蘭發起特別軍事行動，未來亦難以避免，延遲軍事行動對俄白兩國只會更糟糕。他批評烏克蘭總統澤連斯基、前任總統波羅申科及亞努科維奇，沒有採取措施確保本國公民擁有和平生活。他認為，烏克蘭人民不希望發生戰爭，他們明顯被人推進戰爭。烏克蘭的西方盟友更公開承認，把解決危機的外交努力，作為爭取時間武裝及訓練烏克蘭軍隊的權宜之計。

盧卡申科指控波蘭、立陶宛及烏克蘭協助訓練非法武裝組織，企圖在白羅斯發動政變。他強調白羅斯安全部隊嚴陣以待，不會讓政變發生。波蘭前副國防部長斯克日普扎克上月稱，必須準備支援反抗盧卡申科的部隊，並呼籲為白羅斯爆發起義作準備。