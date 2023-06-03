韓籲切斷朝資金鏈　中俄拒譴責朝射偵察衞星

北韓近日試射軍事偵察衞星失敗，惟引起各國關注。南韓外交部周五（2日）表示，朝核問題韓方首席代表、外交部朝鮮半島和平交涉本部長金健當日在新加坡舉行的第20屆香格里拉對話上強調，有必要切斷北韓資金鏈以遏阻其核導開發進程。美國同日在聯合國安理會呼籲譴責北韓試射，但未獲中國和俄羅斯響應。

金健在香格里拉對話特別論壇上，以「核視角下的地區安全」為主題發表演講，強調切斷北韓通過海外創匯、非法網絡活動籌集核導開發資金非常重要。他提到，北韓黑客去年入侵新加坡一間遊戲企業，破紀錄竊取6.2億美元（約48.4億港元）加密貨幣；又指北韓正在全球開展網攻，國際社會應加強合作應對。

美國及其盟友要求，周五就北韓試射軍事偵察衞星召開安理會會議。美國駐聯合國外交官伍德（Robert Wood）在會上呼籲安理會成員國維護自身信譽，共同譴責北韓不合法的行為，要求朝方勿如計劃二度試射軍事偵察衞星，否則會進一步威脅國際和平與穩定。惟中國常駐聯合國副代表耿爽指出，北韓有其合法的安全關切，安理會應致力讓局勢降溫，而非指摘其中一方。中俄亦批評美國與南韓聯合軍演，導致局勢加劇。

即上「半島局勢」專頁