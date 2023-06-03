骨太方針擬寫明應對中俄訊息戰　開發先進裝備

日本政府本月將在內閣會議上，敲定別稱「骨太方針」的經濟財政營運與改革基本方針的防衞領域草案。日媒周五（2日）引述消息指，日本將致力領先其他國家，研究開發劃時代裝備品，加強應對來自中國和俄羅斯虛假資訊對策等訊息戰的措施，並提出在琉球群島確保避難設施以防「台灣有事」。

報道指，日本政府獲得執政黨同意後，將在年底的預算編制反映上述內容，計劃最早2024年度創設引領活用尖端技術裝備品開發的新研究機構。鑑於各國推進研發使用人工智能等的最先進武器，日本將致力研究開發劃時代裝備品，擬利用前所未有的技術和創意、被稱為「規則改變者」的武器。草案亦提出積極利用民用尖端技術，如無人機等推進開發。

草案重申將基於去年12月制定的《國家安保戰略》等3份安保相關文件，從根本上加強防衞力；並提出把應對能力提升至與歐美主要國家同等水平，完善能動性網絡防禦機制以防範網攻於未然。草案強調要確保各種避難設施，在台灣有事時讓琉球群島等居民迅速避難；亦要加強收集和分析資訊，應對俄方假訊息和中方訊息戰。