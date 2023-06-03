澤連斯基稱準備好反攻俄　等不及西方武器

美國《華爾街日報》周六（3日）刊登烏克蘭總統澤連斯基專訪，他揚言已準備好反攻俄羅斯，但警告反攻需時並會付出沉重代價；並指烏克蘭本希望獲得更多西方武器，但不能等待數個月。澤連斯基形容中國比俄羅斯強大，不希望中國袖手旁觀，希望它發揮大國力量促成和平。

澤連斯基在南部港口城市敖德薩受訪，他感謝西方國家提供武器，但延誤交付已造成人命傷亡，呼籲交付武器要速度更快、數量更多。烏克蘭目前有至少兩套愛國者防空導彈連，澤連斯基希望能有50套，他又對西方國家不願意提供更多強大武器表示失望，強調若烏克蘭無法抵禦俄羅斯，「那隻野獸將養成對征服的喜好，並走得更遠；不應該比較誰應該感謝誰」。

競逐2024年美國總統選舉的前總統特朗普拒絕表明支援烏克蘭，澤連斯基擔心美國政府變動將影響援助，又指無法理解既然特朗普聲稱能在24小時內結束戰爭，那他在任時為何不這樣做，當時俄羅斯已佔領克里米亞和烏克蘭東部地區。澤連斯基不期望烏克蘭在戰鬥繼續時加入北約，希望得到北約保證戰後接納烏克蘭成為成員；又指北約有國家畏懼俄羅斯，因此不願意接納烏克蘭。