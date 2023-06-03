美日韓商定　年內啟動朝導彈訊息共享機制

南韓防長李鐘燮周六（3日）在新加坡香格里拉對話場邊，與美國防長奧斯汀、日本防相濱田靖一舉行會談。李鐘燮表示，韓美日三國決定年內啟動北韓導彈預警訊息實時共享機制。他在全體會議上發表講話時，再次譴責北韓核武威脅，呼籲國際社會引導北韓打開對話之門，並選擇新的道路。

韓美日三方決定積極落實三國領導人達成的協議，進一步提高安全合作水平。為了實時共享北韓導彈預警訊息，三方同意將目前韓美間、美日間運作的訊息共享系統互聯互通，並開展工作磋商，爭取在年內正式啟動。三方亦談到第13次韓美日安全會議上商定加強三國聯演的方案，以及進一步討論包括美國核戰力的抑制力保護同盟國的議題。

李鐘燮在全體會議上發表講話時，批評北韓是唯一一個企圖使用核武對特定國家發起先發制人攻擊的國家，導致地區軍備競爭日趨白熱化，各國安全成本繼而上升。他指摘部分國家對北韓無視基於規則的秩序進行非法活動視而不見，即使北韓發起的挑釁力度空前，但因部分國家反對，聯合國安理會期間一次也未能通過新的對朝制裁措施。

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