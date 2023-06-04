傳退役德軍機師赴華任教官　德國促中方停聘用

德國新聞雜誌《明鏡周刊》及電視二台早前報道，部分退役德國空軍機師赴中國，協助訓練解放軍機師。德國國防部長皮斯托留斯上周六（3日）在新加坡，向中國國防部長李尚福表明，中方應立即終止聘用退役德軍機師。

皮斯托留斯於香格里拉對話場邊會晤時提出要求，他指李尚福反應非常謹慎，並沒有拒絕。皮斯托留斯上周五（2日）回應指，會徹查事件及嚴懲違規行為。他又指，軍人退役後可從事其他工作，但必須符合《士兵法》中申報及保密規定。報道指，至少數名德國聯邦國防軍空軍退役機師，在中國受聘擔任教官多年，他們透過一家塞舌爾空殼公司獲得報酬，其中一人更在已曝光中國間諜的公司內工作。有德國安全官員認為，退役空軍機師可能傳授軍事專業知識、德國國防軍及北約的機密作戰戰術，甚至演練攻擊台灣情景。其中一名當事人否認在中國擔任教官，其他人則拒絕評論報道或無法聯絡。

德國聯邦議院國防委員會主席史特拉克-齊默爾曼稱，德國間接幫助中國升級空軍是不可接受，呼籲是時候結束天真態度。她主張德國軍人服役期滿後提供的任何形式培訓，應僅限於北約國家或戰略夥伴。