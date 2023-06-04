質疑前蘇聯加盟國無有效主權惹議　盧沙野：小題大作

中國駐法國大使盧沙野日前質疑烏克蘭等前蘇聯加盟國沒有有效主權國家地位，相關言論引來各界爭議。中國駐法大使館上周六（3日）發布盧沙野上月31日接受法媒採訪的內容，他強調上述言論只是個人觀點，與中國外交政策並不牴觸，相關觀點也可討論，沒必要發動攻擊，「有些人小題大作了」。

盧沙野曾在4月接受法國新聞台訪問，其中提及上述言論，此次接受法媒訪問期間主動提及「我想先談談不久前的輿論風波」。他認為法國新聞台記者挑起這場論戰非常不公道，個人表達觀點不應受到限制，也不是胡編亂造，「如果有人不同意，我們可以討論，沒必要對我發起攻擊」。

盧沙野認為，歷史問題、蘇聯解體都可以討論；而蘇聯憲法中有一條是關於加盟共和國退出蘇聯，但還有其他條款規定蘇聯主權優先於加盟共和國主權。盧沙野直言，「如果我的問題能引起人們對歷史研究的興趣，這不很好嗎？」他又強調，這場論戰的關鍵不在於他說的對錯與否，而在於在電視公開辯論中是否有言論自由，言論自由應該得到保證，「特別是在國際問題上，不同觀點交鋒並不可怕」。