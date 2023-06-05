小型飛機闖華府禁飛區　F16超音速追截造成音爆惹恐慌

美國一架小型飛機當地周日（4日）下午闖入首都華盛頓禁飛區，美軍緊急出動F16戰機升空追截，戰機以超音速飛行，造成音爆巨響，一度引起民眾恐慌。美軍成功攔截後，發現涉事小型飛機機師失去知覺，飛機最終在維珍尼亞州山區墜毀。

涉事的是一架Cessna 560 Citation V小型飛機，當時機上有4人，從田納西州伊麗莎白頓機場起飛，原定飛往紐約市長島麥克阿瑟機場。根據飛行追蹤網站數據顯示，飛機一度飛至紐約範圍後進行接近180度轉向。小型飛機闖入華府空域後，北美空防司令部派出F16戰機追截，並於下午3時20分左右成功攔截，軍方曾嘗試聯絡機師，但對方沒有反應，小型飛機最後在維珍尼亞州喬治華盛頓國家森林墜毀。北美空防司令部表示，戰機獲批准以超音速飛行，華府的部分民眾或許聽到音爆聲，戰機亦曾使用照明彈試圖引起小型飛機機師的注意。

知情人士指，小型飛機似乎是在自動駕駛狀態下飛行。維珍尼亞州警方正搜索飛機殘骸，聯邦航空局（FAA）將聯同全國運輸安全委員會調查事件，美國官員強調戰機沒有導致小型飛機墜毀。