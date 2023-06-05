華旅客曼谷高級夜總會開毒P　48人被捕

泰國警方近日在曼谷輝煌區突擊檢查一處娛樂場所，逮捕48名疑參加毒品派對的中國遊客，當場繳獲包括可卡因、K仔、開心水在內的多種毒品和吸毒工具。中國駐泰國大使館其後表示，已跟泰國警方聯繫了解案件情況，要求其公正執法，依法保障有關中國公民的合法權益。

泰國媒體報道，被捕的中國遊客上周五（2日）在夜總會開了4間房開「毒P」。據報，涉事夜總會是當地專為中國遊客而設的吸毒場所，謝絕泰國人進入。該夜總會房間價格為每間房每6小時10萬泰銖（約2.2萬港元）。警方通過對被捕中國遊客審訊得悉，各人持60天旅遊簽證入境，在案發前互不相識。 他們在輝煌區一家火鍋店交換聯絡方式，其中有人專門負責尋找曼谷的娛樂場所再邀約其他人。目前被捕的30男18女均被收押，當局將擴大調查，並提出起訴。

中國駐泰國大使館上周六（3日）稱，注意到泰國警方近日查辦的案件，強調毒品是人類公害，中國政府一貫堅定打擊毒品犯罪，支持泰方依法懲治毒品犯罪。該使館又提醒在泰中國公民遵守中泰兩國法律，認清毒品的違法性和危害性。