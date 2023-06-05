台日曾辦官方性質兵推　模擬兩岸開戰前狀況

台灣傳媒周一（5日）引述軍方消息指，台灣和日本上月中旬首度在台北舉行「台日戰略對話」，全程高度保密，以兩岸爆發戰爭前各種狀況進行兵棋推演，被視為台日近年最大規模的政軍兵推，亦可能是兩地首次合作的官方性質政軍兵推。

報道指，台灣前國安局長陳明通去年7月到泰國曼谷訪問，之後從曼谷轉往日本東京，與日方洽談情報合作，他的日本行程此前未曾曝光。而在今年5月10日至12日，「台日戰略對話」在台灣北部的一間私立大學舉行，是首次有日本官方參與，包括日本自衞隊、防衞省、經濟產業省、外務省、警察廳與海上保安廳等，均為現職官員，雖沒有將領或部隊高官出席，但有具軍事背景的日本文官與會。

戰略對話上月12日下午結束前，台灣國防部長邱國正曾親自到場與日本官員握手致意。這場政軍兵推想定達40餘項，由台灣國防部派現役官員擔任中國大陸解放軍角色。兵推以當前台海情勢現況為依據，推演可能升高到危機的各種情況及應採取的作為，例如在台海危機高到某種特定情況，日本即須撤僑等行動。兵推沒有涉及兩岸一旦開戰後的狀況處置，所有想定都是台海危機升高到開打前。由於討論熱烈，3天的戰略對話擬訂40多個想定議題，只討論完20多個，而日方官員在會議結束後翌日已離台。