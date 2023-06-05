比哈爾邦大橋局部坍塌　14個月內第2次

印度比哈爾邦一條跨越恆河的大橋周日（4日）局部倒塌，整段墮進水中消失，這是大橋短短14個月以來第2次坍塌。政府最初稱事故無人傷亡，後來發現一名保安失蹤。比哈爾邦首席部長庫馬爾（Nitish Kumar）下令徹查事件並追責，惟副首席部長亞達夫（Tejashwi Yadav）周一（5日）改口稱是大橋有嚴重缺陷，所以於周日拆卸有問題部分。

網上片段可見，大橋編號9、10與11號的橋躉崩塌，導致長約200米的橋面整片斷裂坍塌，斷成30截，從100呎高處墜入河中，整個過程不足10秒，有指事發時有數人在橋上工作。政府指事故沒有造成傷亡，庫馬爾已下令調查事故，揚言會嚴懲涉事者。

不過，亞達夫周一指專家發現大橋有嚴重缺陷，所以政府決定拆卸大橋，周日是計劃好的拆橋工程。他指出，大橋於去年4月亦曾局部倒塌，政府當時委託專業人士分析大橋結構，雖然未有最終報告，但視察過大橋的專家已通報有嚴重缺陷，政府不想冒險等待報告出爐，所以決定先拆卸大橋的有問題部分。待最終報告公布後，政府會把大橋的相關承建商列入黑名單。

涉事大橋於2014年2月23日動工，原定2020年3月竣工，連接克格里亞（Khagaria）和巴加爾布爾（Bhagalpur），全長3.16公里，有4條行車線，預計造價約171億印度盧比（約16.2億港元）。大橋工程已拖延逾3年，去年4月大橋首次坍塌，當時4號、5號、6號橋墩倒塌，政府公布事故成因是電纜架鬆動而釀禍，有輿論則質疑其實是用了劣質建築材料所致。