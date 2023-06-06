烏外長指反攻俄武器足夠　下個目標加入北約

烏克蘭外交部長庫萊巴周一（5日）表示，烏克蘭已有足夠武器開始積極反攻俄羅斯並取勝，下一個大目標是加入北約，阻止烏克蘭爆發進一步戰爭。烏克蘭空軍發言人伊赫納特同日指，烏克蘭已確認接受現代戰機培訓的機師名單，但至今尚無機師出國受訓。

庫萊巴周一接受英媒採訪，他拒絕回應反攻是否已經開始，強調反攻最重要是以烏克蘭的勝利作結。他指烏克蘭已從盟友解鎖所有武器，目前已再沒任何重要武器需爭取。烏克蘭仍需盟友確保持續供應武器，以令反攻在需要時繼續，他對合作夥伴繼續供應武器相當有信心，但承認盟友圍繞生產武器面臨困難，認為必須加緊努力。庫萊巴同意烏克蘭可能只在積極反攻行動結束後，才能加入北約，當烏克蘭成為北約成員就是確保該地區安全的最佳方式。

沙特阿拉伯最近宣布石油減產，庫萊巴認為任何幫助主要石油生產國俄羅斯賺更多錢的舉動都不受歡迎，但沙特決定受更廣泛因素影響。對於親烏志願民兵突襲俄邊境地區別爾哥羅德，庫萊巴指事件屬俄羅斯內部事務，與他無關。美國和比利時調查志願民兵在俄羅斯境內可能使用西方武器，庫萊巴指尚未收到正式投訴。