前高管稱內地調閲香港用戶數據　字節跳動否認

美國《華爾街日報》周二（6日）報道，中國影音平台TikTok母公司字節跳動一名美國工程部前主管上月在美國三藩市控告公司不當解僱，稱TikTok淪為中國政府宣傳工具，以及授權公司內的政府人員監控香港用戶數據。字節跳動批評指控毫無根據，並指出他遭解聘後5年皆無提出這些指控，認為其目的是吸引媒體關注。

原告余英濤（Yintao Yu，音譯）訴狀指，他在職曾接觸系統內部數據，發現中國政府人員獲得「上帝權限」，可以翻閲字節跳動收集的所有數據，他們不但在2018年調閲TikTok的香港用戶數據，並且特別關注民權運動人士，例如透過SIM卡識別資訊和IP位址，辨識和定位這些用戶。訴狀又指，字節跳動亦設定「後門通道」，專門供訪問美國用戶數據。

字節跳動發言人回應指，該公司強烈反對訴狀中在其看來毫無根據的主張和指控，提到余英濤的工作內容有關一款名為Flipagram的應用程式，基於商業原因該程式數年前停止運作。余英濤在訴狀中提及自己在2017年獲聘後，發現字節跳動取用其他影片串流平台的影片，向公司相關部門經理反映其憂慮，但於2018年11月遭公司開除。