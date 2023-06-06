BBC報道涉存偏見　5年接逾60萬宗投訴

由英國廣播公司（BBC）前記者凱利（David Keighley）創立、專門監督傳媒的「新聞觀察」（News-watch）近日向政府數碼、文化、媒體及體育部門提交一份報告，內容批評BBC由2017年至之後5年內，一共收到超過60萬宗與報道存在偏見有關投訴，卻只有25宗獲BBC行政投訴部門承認。

英國傳媒周二（6日）報道，在該份長達95頁報告中，新聞觀察發現BBC獨立的行政投訴部門過去數年一共接獲170萬宗投訴，當中超過60萬宗與報道存在偏見有關，卻僅承認少數投訴，平均一年只得5宗。凱利暗示BBC承認的投訴數字之少，簡直是難以想像。

英國通訊管理局（Ofcom）去年研究亦發現，在一眾投訴BBC事件中，接近四成與報道存在偏見有關。BBC總裁戴維（Tim Davie）承諾，會提高BBC的公正性。另有一名BBC發言人宣稱，BBC擁有英媒中最透明投訴程序，歡迎群眾想法及觀點。他建議投訴人可向行政投訴部門舉報，如再有不滿可向Ofcom投訴。