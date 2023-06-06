英加兩老婦做筆友逾83年　創世界紀錄

一對來自英國與加拿大的95歲老婦，自小透過書信結緣，如今她們依然保持筆友關係，周一（5日）以83年172天的時長創下維持最長時間筆友的健力士世界紀錄。

1939年，年幼的瑪吉（Ruth Magee）在加拿大透過老師推動的筆友項目，認識了遠在英國的里士滿（Beryl Richmond），她在沒有考慮太多的情況下，與里士滿不斷寫信交流，其後發現雙方十分契合，逐漸培養出深厚的友誼。儘管兩人期間經歷搬家，結婚、生兒育女、丈夫去世、退休等人生大事，但給對方寫信的事項始終如一。二人只見過兩次面，第一次是在1986年，瑪吉當時帶女兒飛往蘇格蘭，未料兩人相見如故，一眼就認出對方，也沒陌生感。瑪吉2009年又透過教會組織的旅行，兩度到蘇格蘭與里士滿會面。

對於創下世界紀錄，瑪吉形容是一個驚喜，當得到最終結果時非常激動，她稱自己完全沒想到至今依然會和里士滿聯絡，她們過去會在一年裏書信往來數次，如今主要在生日以及聖誕節時聯絡。里士滿的兒子阿蘭（Alan）則形容這是一項成就，但母親感覺過程並不艱辛，因為給瑪吉寫信很愉快也很有趣。