烏南水壩決堤釀災　美情報傾向俄方所為

由俄羅斯控制、烏克蘭南部赫爾松州新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水力發電站水壩，於周二（5日）遇襲後出現缺口，湧出洪水。白宮國家安全會議發言人柯比表示，無法確定是哪一方造成。然而，有美媒指白宮的情報傾向事件是俄方所為。

柯比表示：「我們看到俄羅斯應為水壩被炸負責的報道，我們正竭盡所能評估這些報道，正與烏克蘭合力收集更多資訊，但是我們無法確定地說發生了甚麼事。」柯比指，這項破壞對烏克蘭的能源安全可能有毀滅性的影響。他表示，爆炸發生時，是俄軍非法佔領和控制這座水壩，但是美國官員尚無法確定這是不是蓄意行為。柯比強調，國際法禁止摧毀民用基礎設施。

洪水導致新卡霍夫卡市水位上升逾11米，副市長表示，市內公墓被淹沒，市內的水恐被污染。阿廖什基市亦受洪水影響。當局正從洪災地區疏散逾1.7萬人，超過4萬人面臨被淹沒的危險。

聯合國安理會應俄羅斯和烏克蘭要求周二（6日）召開緊急會議，商討水壩被炸事件。主管人道救援工作的聯合國副秘書長洛科克發言時指，今次是俄烏戰事以來，民用基建受到最重大的破壞。