俄指烏破壞赫爾松大壩　斷克里米亞食水供應

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周二（6日）指控，烏克蘭軍隊破壞俄佔赫爾松地區的卡霍夫卡水電站大壩，企圖斷絕克里米亞食水供應，並報復反攻失利。

佩斯科夫警告，故意破壞大壩可能對數以萬計居民造成非常嚴重後果，包括環境及其他性質。他稱烏克蘭其中一個目的是令克里米亞水源失去水源，另一個原因與兩日前開始的大規模攻勢受阻有關，企圖分散外界注意力。北克里米亞運河從卡霍夫卡大壩上方的水庫取水，供應食水予200萬克里米亞居民。

俄羅斯國防部長紹伊古指出，烏克蘭打算把赫爾松方向的部隊及裝備重新部署至進攻區域，並在第聶伯河西岸轉攻為守及建立防禦陣地，因此摧毀大壩阻止俄軍進攻。他又指，烏克蘭故意在上游的第聶伯河水電站增加排水量，導致更廣泛地區洪水氾濫。

俄佔扎波羅熱州代理州長巴利茨基表示，扎波羅熱核電廠附近水庫水位已下降2.5米，估計最多可能減少7米。水庫對冷卻核電廠反應堆和乏燃料至關重要，防止熔毀。國際原子能組織總幹事格羅西強調，核電廠暫時沒有安全風險，周二早上水庫水位為16.4米，但不斷下降。他警告，倘水位降至12.7米以下，便無法向核電廠泵水冷卻。