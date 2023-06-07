與美國協商　澳洲擬贈烏克蘭41架大黃蜂戰機

《澳洲金融評論報》周二（6日）報道，澳洲正與美國協商，擬把41架退役F/A-18大黃蜂戰機贈予烏克蘭，滿足烏克蘭總統澤連斯基部分需求。消息人士稱，美國最近批准盟友向烏克蘭提供F16戰機，因此傾向同意澳洲的計劃。由於美國擁有大黃蜂戰機知識產權，轉讓前須獲美方同意。

澳洲已訂購72架F35隱形戰機，因此讓大黃蜂戰機退役。它們存放在澳洲威廉敦皇家空軍基地的機庫中，除非送往烏克蘭，否則拆解或售予私人航空公司，用作培訓美軍機師的假想敵練習。有消息人士透露，大黃蜂戰機可在4個月內投入運作，小部分適合拆解零件備用，大部分稍作修理後可重新飛行，且機身壽命仍有數年。相比美國海軍艦載版本，澳洲皇家空軍的大黃蜂戰機只在陸地部署，仍維持良好狀態。大黃蜂戰機烏克蘭語訓練手冊面世後，有助烏克蘭空軍機師及地勤加快上手。

為烏克蘭政府提供諮詢服務的澳洲軍事專家波特（Robert Potter）證實，交機計劃仍在談判，未有最終決定。澳洲國防部長馬利斯表示，烏克蘭向他提出具體要求，但現時不便透露詳情。大黃蜂戰機擁有雙引擎，在受損情況下有更大生存機會，可使用一個引擎着陸。而且，它較其他第4代戰機更適合在烏克蘭崎嶇不平的機場跑道升降。