俄經烏出口液氨管道遭損毀　俄烏互指是對方所為

俄羅斯一條經烏克蘭出口液氨的輸送管道被損毀，俄烏雙方互相指摘是對方所為。

俄羅斯國防部周三（7日）發聲明，指周一（５日）晚上一個烏克蘭偵察破壞小組，在烏克蘭哈爾科夫州的馬修托夫卡定居點附近，炸毀該條由俄羅斯陶里亞蒂通往烏克蘭敖德薩的液氨輸送管道，導致有平民受傷，俄軍則無人傷亡，俄方已將此事視為恐怖活動；聲明又指，管道內殘留的液氨正於烏克蘭境內洩漏。俄外交部稱，初步估計受損管道需要1至3個月時間修復。有俄媒報道，有烏兵死於氨中毒。

另一方面，烏克蘭哈爾科夫州軍事行政長官西涅古博夫周三則表示，東北部庫皮揚斯克區的一段液氨管道，於兩日內兩次受俄軍炮擊，而位於馬修托夫卡定居點附近的管道泵站，在周二（6日）就遭俄方6次炮擊。

氨是農業化肥的主要原材料之一，而受損的液氨管道從俄羅斯陶里亞蒂延伸至烏克蘭敖德薩等3個黑海港口，全長2470公里，是世界上最長的液氨管道之一。自去年俄烏衝突爆發後該管道一直關閉，俄方曾經提出恢復管道輸送，作為延長黑海糧食出口協議的條件之一；並曾稱俄氨一日不能出口，就繼續限制烏方黑海運糧船的登記。