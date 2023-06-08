兩參議員質疑TikTok國會作供可靠性　去信要求周受資解釋

美國國會兩名參議員周二（6日）去信中國短片分享平台抖音國際版TikTok的行政總裁周受資，指控該公司在如何存儲和處理美國用戶數據的問題上，向國會提出具誤導性、不準確或虛假的說法，他們要求TikTok在下個周末之前，給數十個相關的問題給予答案。

發信的是來自康涅狄格州民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）和來自田納西州的共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn），他們在根據《紐約時報》和《福布斯》雜誌最近的報道，對周受資和TikTok美洲公共政策負責人貝克曼早前在美國國會聽證會上的陳述提出質疑。周受資今年3月在美國國會聽證會上曾宣稱，美國用戶資料一向存放在維珍尼亞州和新加坡；而貝克曼則在2021年10月也曾於國會上表示，TikTok數據的訪問權控制由該公司的美國團隊負責處理。不過，根據《福布斯》報道，TikTok將內容創作者敏感財務資料存放中國；而《紐約時報》則報道，美國用戶的數據和一些如兒童色情等非法內容，會經由TikTok和母公司字節跳動的內部訊息傳遞和協作工具共享，而這些材料很容易被中國和其他地方的員工看到。

TikTok發言人回應說，正研究兩名參議員的信件，指公司仍然對在美國國會的作供內容和回應之準確性有信心。