彭斯正式啟動參與總統選舉工程　狠批特朗普

美國前副總統彭斯周三（7日）在他64歲生日當天，正式宣布參選2024年總統選舉，啟動選舉工程挑戰前上司特朗普，爭取共和黨的總統候選人提名。

彭斯在當日早上先在社交網站和霍士新聞發布影片宣布參選，同日稍後在艾奧瓦州的競選集會中，猛烈抨擊特朗普放棄反對墮胎的保守價值，也對特朗普在2021年1月6日國會暴動事件中所扮演的角色，作出了迄今為止最強烈的譴責。特朗普當時要求彭斯中止參議院認證拜登當選總統，但彭斯拒從，特朗普自此與他漸行漸遠，而彭斯在周三的演說中稱：「美國人民應該知道，那天特朗普總統還要求我在他和憲法之間作選擇。現在選民將面臨同樣的選擇。我選擇了憲法，我永遠都會。」「我認為，任何將自己置於憲法之上的人，都不應該成為美國總統，任何要求他人將他們置於憲法之上的人，都不應該再次成為美國總統。」

然而，彭斯競逐提名之路相信並不好走，上月一項民意調查他的支持率僅為5%，遠遠落後特朗普44個百分點，亦不及排第二、擁有19%支持率的另一參選人佛羅里達州州長德桑蒂斯。