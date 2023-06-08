政府擬今夏將核污水排海　福島漁協訪經產相傳達擔憂

日本政府和東京電力公司力爭在今年夏季，將福島第一核電站經過處理的核污水排放入海，福島縣有漁業代表周三（7日）前往位於東京的經濟產業省拜訪經濟產業大臣西村康稔，直接傳達了業界對核污水排海造成的擔憂。

會談開始的部分公開予媒體採訪，福島縣相馬市相馬雙葉漁協的負責人今野智光，向西村述說漁業人士的擔憂，包括「為什麼必須從福島排放？」「我們的生活因為形象受損將變成怎樣？」等；而西村則強調，「將盡全力採取措施，使福島富有魅力的漁業能夠繼續下去」。

核災之後，福島縣沿海漁業在前年3月，結束了限定出海日和海域的試驗作業，現正處於過渡為正式作業的階段。今野在周三的會談後受訪時稱，向政府傳達了福島漁業業界的想法，希望重建的努力不會白費。他強調漁協強烈反對將核污水排海，「希望中央政府負起責任採取形象受損對策」。

根據東電的計劃，會用大量海水稀釋經處理的核污水，使其中無法去除的放射性物質氚的活度，低於國家標準的四十分之一，再通過海底隧道排放到約1公里外海域，力爭6月底前完成相關施工。不過相關計劃受到世界各國的關切，而東電周一（5日）發布報告也顯示，今年5月在福島第一核電站港灣內捕獲的海魚許氏平鮋體內輻射，超過日本食品衞生法所規定標準180倍。