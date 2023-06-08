拿MH370當笑話　星洲脫口秀演員被批毫無憐憫心

新加坡脫口秀女演員喬斯林（Jocelyn Chia）近日在一場表演上，拿馬來西亞經濟發展與馬來西亞航空MH370客機空難來開玩笑，引起馬國網民強烈不滿。馬來西亞外長贊比里周三（7日）批評她喬斯林公開羞辱馬國，而且毫無憐憫之心。

喬斯林近日在美國紐約曼哈頓一間喜劇俱樂部表演期間，指出當年新加坡被馬國「拋棄」，但40年後星洲成為一個先進國家，「而你們，馬來西亞呢？你們現在是甚麼？還是個發展中國家」，之後她補了一句：「Fxxk you, Malaysia！（去X的，馬來西亞）」

她之後以自問自答的方式，笑稱馬來西亞尋求與新加坡重建關係，但因為飛機不能飛，暗指馬航MH370空難慘劇。有馬來觀眾當場打斷了她的演出，並表示將在網上對她留下差評。然而，喬斯林輕描淡寫地回應說：「沒關係，馬來西亞沒有互聯網。」

喬斯林的演出片段被上傳到社交網後，遭到了馬國網民強烈譴責。馬來西亞外長贊比里發文指：「這是公開羞辱馬來西亞，拿空難開玩笑的行為，對馬國人民以及空難罹難者家屬毫無憐憫之心。」新加坡駐馬最高專員瓦努戈帕拉梅儂為喬斯林的不當言論道歉，並強調喬斯林已不再是新加坡籍，也不代表新加坡人的觀點。