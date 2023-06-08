謝鋒強調華對話大門敞開　當務之急管控台灣問題

中國駐美大使謝鋒周三（7日）出席美中貿易全國委員會的歡迎活動並發表主題演講，他指出中美應相互尊重、和平共處、合作共贏，探索新時期中美正確相處之道，如果用「去風險」為「脫鈎」做掩護，就會給兩國關係埋下更多釘子。他強調中方對話的大門始終敞開，關鍵要做好全過程管理，而當務之急是切實管控好台灣問題。

謝鋒表示，美方近期希望加強兩國高層接觸，找到緩和緊張局勢、穩定和改善關係的辦法，中方重視並積極回應，而對話合作要相互尊重、結果導向，但一邊制裁，一邊要求對話合作，是不可接受，高層交往尤其要做好全過程管理，對話前營造良好氛圍，對話中積累正面成果，對話後紮實推進落實。他表明，當務之急是切實管控好台灣問題這個最大風險點，沒有人比中方更希望和平解決台灣問題，更不願意看到台海生戰生亂，台灣當局「倚美謀獨」和美國一些人鼓譟「以台制華」才是對台海和平穩定的最大威脅。

對於美國近期強調不尋求與中國「脫鈎」，但又提出「去風險」，中方認為是換湯不換藥，每個國家都重視國家安全，但不能泛化，更不能當成推行保護主義、遏制打壓對手的藉口，一國的安全不能建立在別國不安全之上，一國的產業鏈穩定不能建立在全球產業鏈不穩定之上。