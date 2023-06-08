南部大壩斷裂決堤　專家料內部爆炸所致

烏克蘭南部赫爾松州卡霍夫卡大壩周二（6日）決堤，俄羅斯與烏克蘭互相指摘對方所為。美國《紐約時報》周三（7日）引述工程及炸藥專家指，結構受損或外部攻擊雖然可能導致大壩坍塌，但最可能是有人蓄意從內部引爆。

美國伊利諾伊州大學厄巴納-香佩恩分校工程學教授、炸藥專家格魯馬克（Nick Glumac）表示，一座運作中的大壩需要承受巨大水流力量，並不容易摧毀，且彈頭攜帶的炸藥量有限，即使直接命中亦難以摧毀。馬里蘭大學工程學教授、美國國家工程院院士貝歇爾（Gregory B. Baecher）認為，卡霍夫卡大壩坍塌有可疑。他指出，過去部分大壩遭不尋常水流淹沒而崩塌，一般從兩側岸邊開始。圖片及影片顯示，卡霍夫卡大壩從中間水力發電廠旁邊位置開始斷裂，大壩兩端初時似乎完好無損，然後才一同斷裂。貝歇爾稱，水閘受損及水位過高可能導致部分閘門損毀，但不會對大壩造成嚴重破壞。

專家警告，目前所知的證據非常有限，但內部爆炸似乎是卡霍夫卡大壩崩塌最可能原因。封閉空間發生爆炸，會令所有能量集中在周圍結構，造成最大破壞。即便如此，炸毀大壩仍需要數百磅炸藥。有當地居民在社交網稱，事發日凌晨2時50分曾聽到爆炸聲。從去年11月起，用於開啟及關閉大壩水閘的起重機幾乎都沒有動過，隨着冬季融雪及春雨流入上游水庫，水位升至30年來新高。自5月初以來，水位更超越閘門，甚至淹過大壩頂部。