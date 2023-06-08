烏軍發動反攻　望斷俄克里米亞補給線

美國傳媒周四（8日）報道，烏克蘭軍方已經向佔據領土的俄羅斯部隊，發動外界預期已久的反攻行動，周三（7日）晚上加強在東南部的前線攻勢。

《華盛頓郵報》引述來自烏克蘭軍隊的消息指，配備西方武器及接受北約戰術訓練的烏克蘭攻擊部隊參與反攻，這場行動被視為烏方恢復領土主權及保持西方支持抗俄的關鍵戰爭階段。與此同時，多名俄羅斯軍事博客表示，烏克蘭東南部扎波羅熱州出現激烈戰鬥；曾經參與俄羅斯2014年強行吞併克里米亞半島的前俄方安全部門官員斯特列爾科夫（Igor Strelkov）周四表示，烏軍5天至6天前已經發動攻勢。

報道指，烏克蘭部隊向南穿越扎波羅熱州的平坦地區，可能希望斬斷連接俄羅斯本土與克里米亞半島的「陸上橋樑」，切斷俄方關鍵的補給線，也可以試圖解放梅利托波爾（Melitopol）及扎波羅熱核電廠所在地埃涅爾戈達爾（Enerhodar）。烏克蘭東部及南部前線部隊發言人舍爾申（Valeriy Shershen）證實在扎波羅熱州有「更多活動」，但不會形容其性質是重大，指烏方部隊整體而言仍然執行防禦行動。