敍難民持刀襲擊案6傷5命危　相信不涉恐襲

法國東南部城市阿納西一個公園周四（8日）發生的持刀襲擊事件，證實共有6人受傷，當中包括4名兒童，他們全都有生命危險，另外兩名成人傷者其中1人也命危。

檢察官稱，4名受傷兒童年齡由22個月到3歲大，其中兩人分別是來自英國和荷蘭的遊客。31歲疑兇最後被警察制服落網，檢察官稱他沒有受傷，案件看來不涉恐襲，目前正以企圖謀殺的方向調查。法國總理博爾內稱，疑兇沒有精神病及犯罪紀錄，並育有一名與被襲兒童年紀相若的孩子；她又指，疑兇是一名來自敍利亞的難民，10年前在瑞典取得難民資格。

警方則稱，疑兇最近離開妻子及3歲大的女兒來到法國，去年在法國申請難民資格時報稱自己是一名敍利亞基督徒，而他在行兇時，曾經高呼「以基督之名」。法國內政部長達爾馬寧證實，本月初拒絕了疑兇的難民申請。

一名自稱是疑兇前妻的女子受訪時則稱，疑兇是一名基督徒，已經4個月沒有聯絡她，她稱疑兇是因為不想再住在瑞典，而結束了兩人的關係。該女子又稱，疑兇過往並沒有暴力傾向。另有英媒報道，疑兇去年因同時申請失業救濟和學生福利，在瑞典犯下欺詐罪而遭罰款，法庭裁決稱，他陷入財困，一度要賣掉妻子的珠寶以維持生計。