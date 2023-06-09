俄男洪加達海灘命喪鯊口　鏡頭直擊駭人過程

埃及紅海渡假勝地洪加達周四（8日）發生鯊魚咬死人慘劇，一名年輕的俄羅斯男子在海灘游泳時命喪鯊口，駭人過程被攝入鏡頭。

報道指，該名23歲的男子當日與父親到事發海灘渡假，在海灘近岸暢泳時遭鯊魚襲擊。從事發時拍得的影片可見，男子在水中拚命掙扎時，海水已可見浮出一片血紅，他甚至雙腳朝天疑似被鯊魚扯落水中。當他再浮出水面極力企圖游走時，鯊魚亦在身後現身，窮追不捨，岸上的遊客連連驚呼我的天。此時鯊魚又再現身，多次撲向男子狂咬，接着魚身在水面拍打多次之後，男子和牠也再沒入水中，縱使此時一搜救生艇駛到，亦無補於事。有報道指，男葬身鯊口之前，仍然連聲呼喚父親。

埃及環境部事後發聲明說，咬死人泳客的是一條虎鯊，當局和環境部組成的小隊已捕獲了這條鯊魚，地方當局且已發布禁令，禁止在襲擊地點附近的幾個海灘進行游泳、浮潛和其他水上運動。

俄羅斯總領館則證實，死者名叫波波夫（V. Popov）是長居埃及的俄羅斯人而非遊客，總領館事後在社交媒體敦促俄羅斯遊客在水中保持警惕，並嚴格遵守地方當局實施的任何游泳禁令。